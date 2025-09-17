Bilecikli Judocu Sümeyye Deniz, Balkan Şampiyonası'nda İkinci Oldu
Kosova'nın Peja kentinde düzenlenen Balkan Büyükler Judo Şampiyonası'nda, Bilecikli judocu Sümeyye Deniz'in de yer aldığı milli takım, karışık takım müsabakalarında Balkan ikinciliği elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarıyı kutladı.
Kosova'nın Peja kentinde 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen Balkan Büyükler Judo Şampiyonası'nda milli takım, karışık takım müsabakalarında Balkan ikincisi oldu. Milli takım kadrosunda yer alan Bilecikli judocu Sümeyye Deniz'in de katkı sağladığı takım, turnuvada önemli bir başarıya imza attı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızı ve antrenör Serkan Can'ı tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK
