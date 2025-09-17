Haberler

Bilecikli Judocu Sümeyye Deniz, Balkan Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Bilecikli Judocu Sümeyye Deniz, Balkan Şampiyonası'nda İkinci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'nın Peja kentinde düzenlenen Balkan Büyükler Judo Şampiyonası'nda, Bilecikli judocu Sümeyye Deniz'in de yer aldığı milli takım, karışık takım müsabakalarında Balkan ikinciliği elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarıyı kutladı.

Bilecikli Judocu Sümeyye Deniz, Balkan Şampiyonası'nda takımıyla ikinci oldu.

Kosova'nın Peja kentinde 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen Balkan Büyükler Judo Şampiyonası'nda milli takım, karışık takım müsabakalarında Balkan ikincisi oldu. Milli takım kadrosunda yer alan Bilecikli judocu Sümeyye Deniz'in de katkı sağladığı takım, turnuvada önemli bir başarıya imza attı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızı ve antrenör Serkan Can'ı tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerinin ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz karar! Sonunda ikna oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.