Bilecik'te Yıldız Kızlar Futbol Müsabakaları sona erdi

Bilecik Yıldız Kız Futbol Müsabakaları, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Bilecik sentetik sahada gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Kız Futbol Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne olan final günüyle sona erdi. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi. Sporcuları tek tek tebrik eden Demir, genç yaşta spora yönelmenin önemine dikkat çekti.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Okul sporları, çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişiminde çok önemli bir yere sahip. Yıldız kızlarımızın sahada gösterdiği mücadele ve azim bizleri son derece gururlandırdı. Emeği geçen öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK