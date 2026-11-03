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Bilecik Valisi Sözer, tarımsal üretim çalışmalarını İl Tarım Müdürü'nden dinledi

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Bilecik Valisi Sözer, tarımsal üretim çalışmalarını İl Tarım Müdürü'nden dinledi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'tan kentte yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilere sağlanan destekler, devam eden projeler ile köylerin ihtiyaç ve talepleri değerlendirildi.

Bilecik'te tarımsal üretim için yeni adımlar masaya yatırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'tan kentte yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, çiftçilere sağlanan destekler ve devam eden projeler değerlendirildi. Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın da eşlik ettiği görüşmede, köylerin ihtiyaç ve talepleri ile tarımsal üretime ilişkin konular gündeme geldi.

Vali Sözer, tarım ve hayvancılığın Bilecik ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin yanında olmaya, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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