Bilecik Valisi Esnaflarla Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında iş yerlerini tek tek gezen Valimiz, esnafa hayırlı ve bol kazançlar dileyerek talep ve düşüncelerini dinledi. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Sözer'e gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti. Sıcak ve içten bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Sözer, "Bugün Bilecik'in kalbinde; esnafımızla çayı, vatandaşlarımızla gönül sohbetini paylaştık" dedi. - BİLECİK