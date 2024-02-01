Bilecik Valiliği Köylerde Hayat Kalitesini Arttıran Uygulamaları Sürdürüyor
Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri köylerde modüler fosseptik depolar inşa ederek hayat kalitesini arttırmaya devam ediyor. İlk uygulama Bozüyük İlçesi Kuyupınar köyünde gerçekleştirildi ve depolar birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Modüler fosseptik depoların atıkların doğaya karışmasını engellemesi, hacminin kolayca arttırılabilmesi, hızlı kurulumu ve mevsim şartlarından etkilenmemesi gibi avantajları bulunuyor.
Bilecik Valiliği köylerdeki hayat kalitesini arttıran uygulamalarını sürdürüyor.
Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince köylerde, içme suyu depolarının ardından modüler fosseptik depolar da inşa edilmeye başlandı. İlk uygulaması Bozüyük İlçesi Kuyupınar köyünde gerçekleştirilen modüler fosseptik depolar birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Konuya dair İl Özel İdaresinden verilen bilgide; atıkların doğaya karışmasını engellemesi, hacminin kolayca arttırılabilmesi, kısa sürelerde kurulumunun gerçekleşmesi ve mevsim şartlarından etkilenmesi gibi özelliklere sahip modüler fosseptik depoların kurulumuna devam edileceği belirtildi. - BİLECİK