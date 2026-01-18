Haberler

Bilecik'te spor okulları yüzme antrenmanları yoğun tempoyla sürüyor

Bilecik'te spor okulları yüzme antrenmanları yoğun tempoyla sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme antrenmanları, sporcuların teknik gelişimi ve performanslarının artırılması amacıyla yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Antrenmanlar, çocuk ve gençlerin yüzme yeteneklerini geliştirmek için planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme antrenmanları, yoğun tempoyla sürüyor.

Yüzme antrenmanlarında sporcuların doğru kulaç tekniği, nefes uyumu ve suya hakimiyet kazanması ön planda tutuluyor. Teknik çalışmaların yanı sıra mesafe yüzüşleri ve tempo artırmaya yönelik setlerle sporcuların performansları her antrenmanda adım adım yükseltiliyor. Program sayesinde yüzücüler, daha akıcı ve kontrollü yüzüş teknikleri kazanarak gelişimlerini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında yürütülen çalışmaların, çocuk ve gençlerin yüzme branşında temel eğitim almasını ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını amaçladığı belirtildi. Antrenmanlara katılan sporcuların hem fiziksel gelişimlerine hem de disiplinli spor alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlandığı ifade edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımız kapsamında yürütülen yüzme antrenmanlarında sporcularımızın teknik gelişimini ve suya olan hakimiyetini ön planda tutuyoruz. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde yapılan bu çalışmalarla çocuklarımızın ve gençlerimizin performansını güvenli ve planlı şekilde artırmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli

O ilimizde üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

AVM alevlere teslim oldu: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı