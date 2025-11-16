Haberler

Bilecik'te Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları, genç sporcuların hem akademik hem de sportif başarılarını sergilediği etkinliklerle sürüyor. İl Müdürü Ramazan Demir, sporcularla bir araya geldi.

Bilecik'te düzenlenen organizasyonda, genç sporcular hem okul hem de spor alanında başarılarını göstermeye devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları, kıran kırana geçen karşılaşmalarla devam ediyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakaları yerinde takip ederek sporcularla bir araya geldi.

İl Müdürü Demir, "Gençlerimizin sporla buluşması önemli, katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
