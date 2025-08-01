Bilecik'te Yaz Spor Okulları Voleybol Antrenmanları Devam Ediyor

Bilecik'te Yaz Spor Okulları Voleybol Antrenmanları Devam Ediyor
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Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda GSB Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen voleybol antrenmanlarına yoğun ilgi var. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporun çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda, GSB Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen voleybol antrenmanları hız kesmeden sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde sürdürdüğü yaz spor faaliyetleri kapsamında Bilecik'te de birçok branşta olduğu gibi voleybol da büyük ilgi görüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyal becerilerinin de artmasına katkı sağlıyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalarla gençler hem eğleniyor hem de sporla gelişiyorlar. Antrenmanlarımız yaz boyunca aralıksız devam edecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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