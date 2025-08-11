Bilecik'te Yaz Spor Okulları Kapsamında Basketbol Antrenmanları Devam Ediyor

Bilecik'te Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen BSB Yaz Spor Okulları kapsamında basketbol antrenmanları tüm hızıyla sürüyor.

Alanında uzman antrenörlerin eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar hem eğleniyor hem de fiziksel ve zihinsel olarak gelişme imkanı buluyor. Sporun disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandırma yönünden büyük katkı sağladığını belirten yetkililer, yaz boyunca sürecek eğitimlerin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Veliler ise çocuklarının yaz tatilini verimli geçirmesinden memnun olduklarını dile getirerek, bu tür organizasyonların yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Basketbol tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Atatürk Spor Salonu, yaz boyunca sporsever çocukları ağırlamaya devam edecek. - BİLECİK