Bilecik'te Yaz Spor Okulları Kapsamında Basketbol Antrenmanları Devam Ediyor

Bilecik'te Yaz Spor Okulları Kapsamında Basketbol Antrenmanları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'teki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen BSB Yaz Spor Okulları'ndaki basketbol antrenmanları, çocuklara hem eğlence hem de fiziksel gelişim fırsatı sunuyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşen antrenmanlar, yaz boyunca sürecek ve ailelerin memnuniyeti gözlemleniyor.

Bilecik'te Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen BSB Yaz Spor Okulları kapsamında basketbol antrenmanları tüm hızıyla sürüyor.

Alanında uzman antrenörlerin eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar hem eğleniyor hem de fiziksel ve zihinsel olarak gelişme imkanı buluyor. Sporun disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandırma yönünden büyük katkı sağladığını belirten yetkililer, yaz boyunca sürecek eğitimlerin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Veliler ise çocuklarının yaz tatilini verimli geçirmesinden memnun olduklarını dile getirerek, bu tür organizasyonların yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Basketbol tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Atatürk Spor Salonu, yaz boyunca sporsever çocukları ağırlamaya devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.