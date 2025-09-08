Bilecik'te Yaz Spor Okulları Kapanış Programı Gerçekleşti

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yaz spor okullarının hafta sonu itibariyle bittiğini anlatarak, "8 farklı branşta 293 öğrenci katıldı" dedi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarının dün kapanış programı gerçekleştirildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yaz spor okulları ardından bir değerlendirme yaparak, "Bilecik'te 'Aile Yılı' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve aileleri birlikte spor yaparak keyifli anlar yaşadı. Kapanış programında da sporcular ve aileleri aynı sahayı paylaşarak unutulmaz bir gün geçirdi. Program kapsamında çeşitli spor gösterileri, oyunlar ve etkinlikler düzenlenirken, öğrenciler ile veliler doyasıya eğlendi. Bu yıl 8 farklı branşta 293 öğrencimizle başarılı bir dönemi geride bıraktık. Sporcularımızın gelişiminde emeği olan antrenörlerimize, ailelerimize ve bizlere güvenen tüm velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK