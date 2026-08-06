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Pazaryeri Kaymakamı Yaban Mersini Hasadını Yerinde İnceledi

Pazaryeri Kaymakamı Yaban Mersini Hasadını Yerinde İnceledi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde devam eden yaban mersini hasadı, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara tarafından Arpadere köyünde yerinde incelendi. Üretim alanında verimlilik, kapasite ve pazarlama konuları değerlendirilirken, Kara, yaban mersini üretiminin tarımsal çeşitlilik ve kırsal kalkınmaya katkısını vurgulayarak üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Bilecik'te devam eden yaban mersini hasadı, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara tarafından yerinde incelendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arpadere köyünde yaban mersini üretimi yapan üreticiyi ziyaret eden Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, üretim alanında incelemelerde bulunarak hasat süreci hakkında bilgi aldı. Ziyarette, ürün verimliliği, üretim kapasitesi, pazarlama faaliyetleri ve sezonun genel durumu değerlendirilirken, üreticilerin talep ve önerileri de dinlendi. İncelemeler sırasında yaban mersini üretiminin ilçede tarımsal çeşitliliğin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi açısından önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Üretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyarette, hasat döneminin verimli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "Yaban mersini üretimi ilçemiz açısından tarımsal çeşitliliğin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi bakımından büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin emek ve gayretleriyle her geçen yıl daha da gelişen bu üretim alanının güçlenmesini önemsiyoruz. Üretimin her aşamasında emek veren tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, hasat sezonunun bereketli, verimli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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