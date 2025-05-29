Bilecik'te 'Vergi Bilinci' Semineri Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), Osmaneli Meslek Yüksekokulu (MYO) Muhasebe ve Vergi Bölümü tarafından düzenlenen 'Vergi Bilinci' temalı farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Seminer, Osmaneli Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Ceylan'ın sunumuyla gerçekleşti. Etkinliğe bölümün akademik personeli ile öğrenciler katıldı. Katılımcılara vergi bilincinin toplumsal önemi, birey ve devlet açısından taşıdığı ekonomik ve etik boyutlar hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Etkinlik, öğrencilerin vergiye dair farkındalıklarını artırmayı hedeflerken; kamu sorumluluğu ve bilinçli yurttaşlık kavramlarının da altı çizildi. Akademik katkılar ve öğrenci etkileşimiyle zenginleşen seminer, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. - BİLECİK