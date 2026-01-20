Haberler

Pazaryeri'nde üreticiye tarımsal bilgilendirme

Pazaryeri'nde üreticiye tarımsal bilgilendirme

Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında, üreticilere destekleme programları ve bitkisel hastalıklar hakkında bilgi verildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla köy ve mahallelerde üreticilere yönelik kapsamlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından ilçe merkezi mahalleleri ile köylerde düzenlenen toplantılarda, üreticilere tarımsal destekleme programları, başvuru süreçleri, bitkisel hastalıklar ve bu hastalıklarla etkili mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Toplantılarda söz alan çiftçiler, sahada karşılaştıkları sorunları doğrudan yetkililere iletme imkanı bulurken, uzman personel tarafından sorunlara yönelik çözüm önerileri ve uygulamaya dönük bilgiler paylaşıldı. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantılarda, doğru ve güncel bilginin üreticiye zamanında ulaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilgilendirme çalışmalarının tarımda verimliliğin artırılması, bilinçli üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklerden en etkin şekilde yararlanması amacıyla devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

