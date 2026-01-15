Haberler

Bilecik'te üreticilere 4 bin 839 fidan desteği

İnhisar ilçesinde 'Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında, üreticilere 4 bin 839 adet fidan dağıtıldı. Proje ile 103 üretici desteklendi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında üreticilere 4 bin 839 adet fidan desteği sağlandı.

Proje çerçevesinde ilçedeki üreticilere bin 101 adet Trabzon hurması, 2 bin 551 adet incir ve bin 187 adet ceviz fidanı olmak üzere toplam 4 bin 839 adet fidan dağıtıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile 103 üretici fidan desteğinden yararlandı.

Fidan dağıtım programında konuşan İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, "Tarım arazilerimizin daha etkin kullanılmasını amaçlayan bu proje ile üreticilerimize önemli bir destek sağladık. Dağıtımı yapılan fidanların ilçemiz tarımına ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
