Bilecik'te Turna Balık Avı Yarışması Büyük İlgi Gördü

Bilecik'te Turna Balık Avı Yarışması Büyük İlgi Gördü
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Bilecik Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen Turna Balık Avı Yarışması, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Yarışma, doğa ile iç içe bir etkinlik olarak dikkat çekerken, çevre bilincini artırmaya yönelik başarılı bir organizasyon oldu.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen 'Turna Balık Avı Yarışması' katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Bilecik Valiliği himayesinde; Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, profesyonel ve amatör çok sayıda balıkçı katıldı. Sportif balıkçılık anlayışıyla düzenlenen organizasyonda, yarışmacılar 'En büyük turna balığını yakalama' hedefiyle mücadele etti. Etkinlik boyunca doğayla iç içe keyifli anlar yaşandı.

Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilirken, yakalanan tüm turna balıklarının tekrar gölete salınması, doğaya ve su canlılarına duyulan saygının güzel bir örneği olarak değerlendirildi.

Turna Balık Avı Yarışması, çevre bilincini artıran ve doğa sporlarını teşvik eden yönüyle takdir topladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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