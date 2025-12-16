Bilecik'te Türkiye Kupası Satranç İl Birinciliği tamamlandı

Bilecik'te düzenlenen Türkiye Kupası Satranç İl Birinciliği Turnuvası tamamlandı.

Bilecik Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Kupası Satranç İl Birinciliği Turnuvası, oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Turnuvada farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların düzenli ve sorunsuz şekilde tamamlanmasında görev alan hakemler de takdir topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Türkiye Kupası Satranç İl Birinciliği Turnuvası'na katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve organizasyonda görev alan hakemlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK