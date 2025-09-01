Bilecik'te Tarımsal Üretim Toplantısı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Yeniköy'de tarımsal üretim faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

İl Müdürü Ayvalık, köyde devam eden tarımsal faaliyetler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni destekleme modeli, tarımsal üretim planlaması, genel tarım sayımı, modern üretim teknikleri ve sözleşmeli üretim modeli hakkında çiftçilere bilgi verildi. Ayrıca köyde yaygın olarak yetiştirilen ürünlerde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, hayvancılığın geliştirilmesi, kırsal kalkınma projeleri, tarım sigortaları ve genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi konuları ele alındı. Üreticilerin talepleri ve sorunları yerinde dinlenerek kayıt altına alınırken, çözüm önerileri de paylaşıldı.

İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Üretimin sürdürülebilirliği, verimliliğin artırılması ve sorunların yerinde çözüme kavuşturulması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK