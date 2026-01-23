Haberler

Bilecik'te tarımsal çalışmalar değerlendirildi

Bilecik'te tarımsal çalışmalar değerlendirildi
Güncelleme:
Bilecik'te yapılan toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Ziraat Odaları başkanları bir araya gelerek tarımsal projeleri ve üreticilerin sorunlarını masaya yatırdı. 2025 yılına yönelik planlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Bilecik'te tarımsal çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Ziraat Odaları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılına yönelik tarımsal çalışmalar, yürütülen ve planlanan faaliyetler ile sahada karşılaşılan konular masaya yatırıldı. Zirai mücadele, üretimde verimliliğin artırılması ve çiftçilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, üreticilerin sahada yaşadığı sorunların çözümüne yönelik izlenecek yol haritası da değerlendirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin verimliliğini artırmak, sahada karşılaşılan sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
