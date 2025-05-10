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Bilecik'te Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Et Günü Düzenlendi

Bilecik'te Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Et Günü Düzenlendi
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Bilecik'te düzenlenen 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte yürüyüşler yapıldı, spor aktiviteleri gerçekleştirildi ve katılımcılar sağlıklı yaşam bilinci hakkında bilgilendirildi.

Bilecik'te, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen ' Sağlık İçin Hareket Et Günü', Pelitözü Gölpark'ta büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen etkinlikte Gençlik Merkezi öğrencileriyle birlikte yürüyüş yapıldı, müzik eşliğinde eğlenildi ve çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, voleybol ve futbol gibi spor oyunlarıyla fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü'nün de vurguladığı gibi, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde düzenli fiziksel aktivitenin büyük rol oynadığına dikkat çekildi. Bu doğrultuda, toplumda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla organize edilen etkinliğe gençlerin yoğun ilgisi gözlendi.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara teşekkür eden yetkililer, bu tür etkinliklerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının toplumda daha fazla benimsenmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Bilecik'te sağlık ve spor alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu anlamlı organizasyona destek veren tüm kurumlara ve etkinliğe katılan gençlere teşekkür edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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