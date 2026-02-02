Bilecik'te Ramazan öncesi fırsatçılığa karşı denetimler sürüyor

Bilecik'te Ramazan ayı öncesi fırsatçılığa karşı denetimler aralıksız sürüyor.

Bilecik Valiliği koordinesinde, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasa düzeninin korunması amacıyla denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerince yerel ve ulusal zincir marketler ile kafe, lokanta ve unlu mamul satışı yapılan iş yerlerinde kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere fiyat etiketi, gramaj ve fahiş fiyat uygulamaları incelendi. Mevzuata aykırı durumlara karşı gerekli işlemler yapılarak ilgili iş yerlerine uyarılarda bulunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, konuya ilişkin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın Ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket uygulamalarıyla mücadelede taviz vermeyeceğiz. Tüm vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 175, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi veya CİMER üzerinden bizlere bildirebilir" dedi. - BİLECİK