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Bilecik'te Orman Kaçakçılığına Karşı Sıkı Denetim

Bilecik'te Orman Kaçakçılığına Karşı Sıkı Denetim
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri orman kaçakçılığına karşı eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı ve bu tür kontrollerin devam edeceği belirtildi.

Bilecik'te Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler orman kaçakçılığına geçit vermiyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Elmalı Orman İşletme Şefliği ekipleri orman içi yollar ve ana arterlerde oluşturulan mobil kontrol noktalarında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Orman emvali yüklü kamyonları tek tek durduran ekipler, taşıma belgelerini detaylı şekilde inceledi. Araçların sevk pusulası ve nakliye belgeleri kontrol edilerek kaçak odun taşınıp taşınmadığı araştırıldı. Yapılan sıkı denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.

Yetkililer, orman kaynaklarının korunması ve kaçak taşımacılığın önlenmesi amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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