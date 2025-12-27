Bilecik'te 143 üreticiye 11 bin fidan hibe edildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yürütülen "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında Valilik ve İl Özel İdaresi katkılarıyla üreticilere yüzde 37,5 hibe destekli 11 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Meyveciliği Geliştirme" projesi çerçevesinde 'Meyve Fidanı Dağıtım' programı gerçekleştirildi. Programa Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ile İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal da katıldı. İlçede özellikle ceviz başta olmak üzere meyveciliğin geliştirilmesi, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında yüzde 37,5 hibe oranı uygulanarak 143 üreticiye toplam 11 bin adet meyve fidanı dağıtımı yapıldı.

"Üretimi destekleyen, toprağa değer katan çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir"

Fidan dağıtım programında üreticilerle bir araya gelen Gölpazarı Kaymakam Feyza Nur Kılıç, "Tarımsal üretim ve kırsal kalkınma Gölpazarı için büyük önem taşıyor. Proje, hem üretim kapasitesini artırmayı hem de çiftçilerin gelir düzeyine katkı sağlamayı hedefliyor. Üretimi destekleyen, toprağa değer katan çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" dedi. - BİLECİK