Bilecik'te yaşanan fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Pazaryeri ilçesinde saatte 50-90 km hızla esen rüzgar, çatılar uçurup ağaçları devirdi. Fırtınada can kaybı olmaması teselli sağladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Pazaryeri'nde saatte 50-70 kilometre hızla esen rüzgar, bazı bölgelerde 80-90 kilometreye ulaşarak çatıları yerinden söktü, ağaçları kökünden devirdi. İlçede korku dolu anlar yaşanırken, can kaybı ve yaralanma yaşanmaması teselli oldu. Fırtınanın en fazla etkili olduğu noktalardan biri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu oldu. Yüksekokulun yemekhane bölümünün çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Aynı saatlerde Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın çatısı da fırtınaya dayanamayarak büyük hasar gördü. İlçe genelinde bazı ağaçlar devrilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.

Yetkililer, fırtınanın vatandaşlara çatı altları ve ağaçlık alanlardan uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu. - BİLECİK

