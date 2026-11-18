Bilecik'te koruma ve bakım altındaki çocuklar, huzurevi sakinleriyle bocce sahasında buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Bilecik Huzurevinde düzenlenen bocce maçında buluştu. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen İl Müdürü İlhan, maç boyunca onlara eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu. Etkinlikte çocuklar hem spor yapma hem de büyükleriyle vakit geçirme fırsatı bulurken, renkli ve neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal hayata katılmalarını, büyüklerimizle bir araya gelerek güzel anılar biriktirmelerini çok önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmeyi ve çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı