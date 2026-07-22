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Kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı doğaya salındı

Kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı doğaya salındı
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Bilecik’te, tarımsal zararlı kahverengi kokarcayla mücadele için doğal düşmanı samuray arıları doğaya bırakıldı. Biyolojik yöntemle kimyasal ilaç kullanılmadan popülasyon kontrolü hedefleniyor.

Bilecik'te biyolojik mücadele kapsamında kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı doğaya salındı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı doğal düşmanı olan samuray arısı (Trissolcus japonicus) belirlenen alanlarda doğaya bırakıldı. Kimyasal mücadeleye alternatif olarak uygulanan biyolojik yöntemle zararlının popülasyonunun kontrol altına alınması ve tarımsal üretimin korunması hedefleniyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, biyolojik mücadelenin çevre dostu ve sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede doğanın dengesini koruyan biyolojik yöntemleri ön planda tutuyoruz. Doğal düşmanı olan samuray arısını doğaya salarak zararlının popülasyonunu kontrol altına almayı amaçlıyoruz. Doğayı koruyor, sürdürülebilir tarımı destekliyoruz. Üreticilerimizin emeğini korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için biyolojik mücadele çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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