Haberler

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Semineri

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Semineri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminer düzenledi. Seminerde şiddetin türleri, yasal haklar ve devlet destekleri gibi konular ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline 'Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık' semineri verdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması amacıyla Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Bozüyük'te önemli bir farkındalık programı gerçekleştirildi. Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline verilen 'Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık' semineri yoğun ilgi gördü. Seminerde kadına yönelik şiddetin türleri, yasal haklar, başvuru mekanizmaları ve 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu önlemler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara, şiddet mağdurlarına yönelik devlet destekleri ve Alo 183 hattının işlevi hakkında da bilgi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, farkındalık çalışmalarının toplumsal değişim için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkoğlu, "Kadına yönelik şiddet sadece bireysel bir sorun değil, tüm toplumun ortak mücadelesini gerektiren bir insanlık meselesidir. Kurumlarımız arasında bu bilinçle yürütülen iş birliği, fark oluşturuyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Paris Savcılığı: Louvre soygunu profesyonellerin işi değil

Paris Savcılığı: Louvre soygunu profesyonellerin işi değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.