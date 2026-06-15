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Bilecik'te jandarmanın 187. yılına özel pankart

Bilecik'te jandarmanın 187. yılına özel pankart
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Bilecik'te düzenlenen Tekvando İl Birinciliği müsabakalarında Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yılı dolayısıyla pankart açıldı, sporcular ve izleyicilerle farkındalık etkinliği yapıldı.

Bilecik'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yılı dolayısıyla özel pankart açıldı.

Bilecik'te düzenlenen Tekvando Minikler ve Küçükler İl Birinciliği müsabakalarında, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yılı dolayısıyla pankart açılarak farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organizasyon kapsamında sporcular ve izleyicilerle bir araya geldi. Etkinlikte 'Jandarma 187 Yıl' yazılı pankart açıldı. Minik sporcuların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte jandarma personeli, sporculara başarı dileklerinde bulundu. Sporun birleştirici gücüne dikkat çekilen program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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