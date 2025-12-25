Bilecik'te personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Bilecik'te il merkezi ve ilçelerde görev yapan personele yönelik 'İş sağlığı ve güvenliği' eğitimleri düzenlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapsamında İş Güvenliği Uzmanı Ümitcan Güney tarafından verilen eğitimlerde; iş kazalarının önlenmesi, güvenlik tedbirleri, ergonomi, acil durumlar ve güvenli çalışma kültürü konuları ele alındı. Eğitimlerle personelin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması hedeflendi.

Eğitimlerin önemine dikkat çeken Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Personelimizin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında görev yapması önceliğimizdir. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimizi düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK