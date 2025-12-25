Haberler

Bilecik'te personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerdeki personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyerek, iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma kültürünü yaymayı hedefliyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapsamında İş Güvenliği Uzmanı Ümitcan Güney tarafından verilen eğitimlerde; iş kazalarının önlenmesi, güvenlik tedbirleri, ergonomi, acil durumlar ve güvenli çalışma kültürü konuları ele alındı. Eğitimlerle personelin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması hedeflendi.

Eğitimlerin önemine dikkat çeken Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Personelimizin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında görev yapması önceliğimizdir. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimizi düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
