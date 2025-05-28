Bilecik'te GölparkFest Heyecanı

Bilecik'te GölparkFest Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik, 13-15 Haziran tarihlerinde Pelitözü Gölpark'ta düzenlenecek GölparkFest ile yaz sezonuna renk katıyor. Festivalde su sporları, konserler ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

Bilecik, yaz sezonuna renk katacak büyük bir organizasyona hazırlanıyor.

13-15 Haziran tarihlerinde Pelitözü Gölpark'ta düzenlenecek 'GölparkFest', konserlerden su sporlarına, yarışmalardan çocuk etkinliklerine kadar geniş kapsamlı etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Vali Şefik Aygöl, kurum amirleriyle birlikte festival alanında incelemelerde bulunarak hazırlık sürecini yerinde takip etti. Festival kapsamında su sporları gösterileri, kamp ve karavan fuarı, çeşitli yarışmalar ile eğlence dolu anlar yaşanacak.

Organizasyonun hem şehir halkı hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler için önemli bir buluşma noktası olması bekleniyor. Festival programı ve detaylı etkinlik takvimi ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan vatandaşlarına 'ABD'ye seyahat etmeyin' uyarısı

Vatandaşlarını açık açık uyardı: ABD'ye seyahat etmeyin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.