Bilecik'te GölparkFest Heyecanı

Bilecik, yaz sezonuna renk katacak büyük bir organizasyona hazırlanıyor.

13-15 Haziran tarihlerinde Pelitözü Gölpark'ta düzenlenecek 'GölparkFest', konserlerden su sporlarına, yarışmalardan çocuk etkinliklerine kadar geniş kapsamlı etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Vali Şefik Aygöl, kurum amirleriyle birlikte festival alanında incelemelerde bulunarak hazırlık sürecini yerinde takip etti. Festival kapsamında su sporları gösterileri, kamp ve karavan fuarı, çeşitli yarışmalar ile eğlence dolu anlar yaşanacak.

Organizasyonun hem şehir halkı hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler için önemli bir buluşma noktası olması bekleniyor. Festival programı ve detaylı etkinlik takvimi ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. - BİLECİK