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Bilecik'te Gençlik Merkezi İnşaatı İncelendi

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Gençlik Merkezi inşaatı incelendi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, Söğüt Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Gençlik Merkezi inşaatı incelendi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, Bilecik'te bulunan Gençlik Merkezlerini ziyaret ederek personeller ile bir araya geldi. Yapımı tamamlanmak üzere olan Söğüt Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Müdür Yardımcısı Karkınçam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'den detaylı bilgiler aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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