Bilecik'te Genç Gönüllülerle Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştiriliyor

Bilecik'te Genç Gönüllülerle Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştiriliyor
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Vali Faik Oktay Sözer, 'Damla Gönüllülük Hareketi' kapsamında Bilecik'e gelen 40 gönüllü genci kabul etti. Gönüllüler, çeşitli etkinlikler ile şehrin tarihi ve kültürel dokusunu tanıyacak ve toplumsal farkındalığa katkıda bulunacak.

Vali Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Damla Gönüllülük Hareketi' kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen 40 gönüllü genci kabul etti.

Bilecik'te çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek gönüllüler, hem şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıyacak hem de sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalığa katkı sunacak. Valilik binasında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Sözer, gönüllülüğün önemine vurgu yaparak, "Bu topraklarda iyiliğin, merhametin ve dayanışmanın sesi olmaya devam edeceğinize inancım tam. Gençlerimizin bu bilinçle hareket etmesi geleceğe dair umutlarımızı artırıyor" dedi.

Program çerçevesinde çocuklardan yaşlılara, engellilerden gençlere toplumun her kesimine yönelik sosyal destek faaliyetleri yürütülecek. Sanat, spor, tasarım, kariyer, oyun, inovasyon ve medya gibi 96 farklı tema üzerinden çalışmalarını sürdüren gönüllüler, yalnızca yardım eli uzatmakla kalmayıp empati, toplumsal duyarlılık ve sosyal gelişim konularında da farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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