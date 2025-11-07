Haberler

Bilecik'te Genç Gönüllüler Kütüphanesi Açıldı

Bilecik'te Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda açılan Genç Gönüllüler Kütüphanesi ile Minikler Akademisi, Sosyal Hizmetler Topluluğu'nun 'Merkezim her yerde' projesi kapsamında hayata geçirildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, projelerin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Bilecik'te Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda hayata geçirilen proje ile Genç Gönüllüler Kütüphanesi açıldı.

Bilecik'te, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2. Dönemi kapsamında faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Topluluğu tarafından Genç Gönüllüler Kütüphanesi ve Minikler Akademisi açıldı. Açılış etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen yetkililer, "Merkezim her yerde" projesi kapsamında da öğrencilerle keyifli ve verimli vakit geçirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Projeler gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağlıyor. Kütüphane ve akademinin öğrencilerimizin eğitim hayatına değer katacağına inanıyorum. Proje ile öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarının desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
