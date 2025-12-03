Haberler

Bilecik'te Alan da Satan da Ekonomiden Şikayetçi: "İhtiyaçları Karşılayamıyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te çarşı ve pazardaki fiyat artışları, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırırken, temel ihtiyaçlara erişim de giderek güçleşiyor. Birçok yurttaş ve esnaf, yükselen maliyetlerden şikayet ederek, geçim sıkıntısının derinleştiğini ifade etti.

(BİLECİK) - Bilecik'te yurttaşlar çarşı ve pazardaki fiyat artışlarının günlük yaşamı giderek zorlaştırdığını, temel ihtiyaçlara ulaşmanın bile güçleştiğini dile getirdi.

Bilecik'te yurttaşlar, çarşı ve pazardaki fiyat artışları nedeniyle geçim sıkıntısının derinleştiğini anlattı.

Unlu mamuller işletmecisi bir vatandaş, ekonomik durumun giderek kötüleştiğini belirterek, "Durum çok kötü gerçekten, berbat. İnsanlar kavruluyor. İnsanlar bir simit alamıyor" dedi.

Yeni işletme kurduğunu belirten bir başka vatandaş ise fiyatların her geçen gün arttığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çarşıda pazarda durumlar bu aralar çok sıkıntı. Ne yazık ki her şey fiyatlarının üstüne gidiyor. Yeni bir işletme kurdum öğrenciye destek olmak amacıyla ama fiyatlar çok yüksek olduğu için öğrenciye istediğim gibi kolaylık sağlayamıyorum. İnşallah bu durumlar düzelir."

Bir diğer vatandaş, temel ihtiyaçlara ulaşmanın bile zorlaştığını belirterek, şunları ifade etti:

"Çarşıda pazarda alışveriş yapma imkanımız çok fazla değil, maliyetler çok yüksek. Bilecik küçük bir şehir ama her şey çok pahalı. İnsanımıza yeterince yedirme içirme, giyim gibi ihtiyaçları karşılayamıyoruz. Kiralar da çok yüksek, pazara bir şey kalmıyor. Her şeyimiz kısıtlı. Bir yere gidip bir şey yemek bile çok fazla geliyor."

Bir başka esnaf ise manav alışverişlerindeki fiyat artışından yakınarak, şu sözleri dile getirdi:

"Fiyat pahalılığı yüzünden kendi ürünlerimizde bile sıkıntı var. Manav alışverişlerimizde fiyatlar çok yüksek geliyor. Stoklarımız pahalı olduğu için biz de bir tık yüksek fiyata koymak zorunda kalıyoruz. Yeni işletmeyiz, memur ve öğrenci kesimine hitap ediyoruz ama memurlar rahat alışveriş yapamıyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Emeklileri heyecanlandıran gelişme: Ankara kulislerinde 'seyyanen zam' hareketliliği var

Emeklileri heyecanlandıran gelişme! Ankara kulisleri hareketlendi
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler

VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler
MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı

MasterChef yarışmacısının çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.