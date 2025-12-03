Bilecik'te Alan da Satan da Ekonomiden Şikayetçi: "İhtiyaçları Karşılayamıyoruz"

(BİLECİK) - Bilecik'te yurttaşlar çarşı ve pazardaki fiyat artışlarının günlük yaşamı giderek zorlaştırdığını, temel ihtiyaçlara ulaşmanın bile güçleştiğini dile getirdi.

Bilecik'te yurttaşlar, çarşı ve pazardaki fiyat artışları nedeniyle geçim sıkıntısının derinleştiğini anlattı.

Unlu mamuller işletmecisi bir vatandaş, ekonomik durumun giderek kötüleştiğini belirterek, "Durum çok kötü gerçekten, berbat. İnsanlar kavruluyor. İnsanlar bir simit alamıyor" dedi.

Yeni işletme kurduğunu belirten bir başka vatandaş ise fiyatların her geçen gün arttığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çarşıda pazarda durumlar bu aralar çok sıkıntı. Ne yazık ki her şey fiyatlarının üstüne gidiyor. Yeni bir işletme kurdum öğrenciye destek olmak amacıyla ama fiyatlar çok yüksek olduğu için öğrenciye istediğim gibi kolaylık sağlayamıyorum. İnşallah bu durumlar düzelir."

Bir diğer vatandaş, temel ihtiyaçlara ulaşmanın bile zorlaştığını belirterek, şunları ifade etti:

"Çarşıda pazarda alışveriş yapma imkanımız çok fazla değil, maliyetler çok yüksek. Bilecik küçük bir şehir ama her şey çok pahalı. İnsanımıza yeterince yedirme içirme, giyim gibi ihtiyaçları karşılayamıyoruz. Kiralar da çok yüksek, pazara bir şey kalmıyor. Her şeyimiz kısıtlı. Bir yere gidip bir şey yemek bile çok fazla geliyor."

Bir başka esnaf ise manav alışverişlerindeki fiyat artışından yakınarak, şu sözleri dile getirdi:

"Fiyat pahalılığı yüzünden kendi ürünlerimizde bile sıkıntı var. Manav alışverişlerimizde fiyatlar çok yüksek geliyor. Stoklarımız pahalı olduğu için biz de bir tık yüksek fiyata koymak zorunda kalıyoruz. Yeni işletmeyiz, memur ve öğrenci kesimine hitap ediyoruz ama memurlar rahat alışveriş yapamıyor."