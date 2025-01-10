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Bilecik'te Çömlek Atölyesinde Yangın Çıktı

Bilecik'te Çömlek Atölyesinde Yangın Çıktı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki çömlek atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 70 yıllık atölye kullanılmaz hale geldi ancak can kaybı yaşanmadı.

Bilecik'te çömlek atölyesinde yangın

BİLECİK - Bilecik'te bir çömlek atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Pazaryeri İlçesi'ne bağlı Kınık Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayrettin Desticioğlu'na ait çömlek atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 70 yıllık çömlek atölyesinin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

İtfaiye yangına 1 buçuk saat müdahale etti

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 1 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SONER ÇELİK - Yerel
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