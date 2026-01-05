Bilecik'te cimnastik antrenmanları sürüyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında cimnastik antrenmanları sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde gerçekleştirilen cimnastik antrenmanları uzman antrenörler rehberliğinde sürdürülüyor. Esneklikle başlayan, denge ve koordinasyonla güçlenen çalışmalarda sporcular temel cimnastik becerilerini geliştirirken disiplinli çalışma alışkanlığı ve özgüven kazanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımızda cimnastik antrenmanlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplinli çalışma alışkanlığı ve özgüven kazanmalarını hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK