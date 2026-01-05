Haberler

Bilecik'te cimnastik antrenmanları sürüyor

Bilecik'te cimnastik antrenmanları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen cimnastik antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde çocukların fiziksel gelişimine ve disiplinli çalışma alışkanlığıyla özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında cimnastik antrenmanları sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde gerçekleştirilen cimnastik antrenmanları uzman antrenörler rehberliğinde sürdürülüyor. Esneklikle başlayan, denge ve koordinasyonla güçlenen çalışmalarda sporcular temel cimnastik becerilerini geliştirirken disiplinli çalışma alışkanlığı ve özgüven kazanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımızda cimnastik antrenmanlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplinli çalışma alışkanlığı ve özgüven kazanmalarını hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Atletico Madrid'e büyük şok! Sörloth da yetmedi

Atletico Madrid'e büyük şok!
Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi

Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi
Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu

Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü