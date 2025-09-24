Haberler

Bilecik'te Çiftçilere Kanola Tohumu Desteği

Bilecik'te Çiftçilere Kanola Tohumu Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği projeyle 13 çiftçiye kanola tohumu dağıtıldı. Proje ile sürdürülebilir tarım ve yerli üretim teşvik ediliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çiftçilere kanola tohumu desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 40 destekli "Tarım alanlarının kullanımını etkinleştirme projesi" kapsamında Osmaneli ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı. Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile ilçede talepte bulunan 13 çiftçiye kanola tohumu teslim edildi. Destek programı sayesinde hem sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi hem de atıl arazilerin üretime kazandırılması hedefleniyor.

Tarımda verimliliğin artırılması, çiftçilerin alternatif ürünlerle buluşturulması ve yerli üretimin teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen çalışmanın önemine değinen Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Çiftçilerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu tür projelerle hem ilçemizin tarımsal potansiyelini artırıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Erdoğan'a BM zirvesinde dikkat çeken telefon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor

Ölüm tehditleri alan Özcan Deniz'den yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.