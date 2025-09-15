Bilecik'te Çay Fiyatlarına Zam: 2,5 TL Artış

Haberler

Bilecik merkez ve beldelerinde çay fiyatları, esnafların zam talebiyle 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi. Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Genel Sekreteri, artan maliyetler nedeniyle bu kararın alındığını bildirdi.

Bilecik merkez ve Vezirhan ile Bayırköy beldelerinde çay satan esnafın Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası'na yaptığı zam talebi değerlendirilerek, 10 TL'den satılan çay fiyatları bugün itibariyle 12,5 TL oldu. Konu hakkında açıklama yapan Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Genel Sekreteri Harun Dilek artan maliyetler sonrası esnafın çaya zam talebini değerlendiklerini anlatarak, "Bilecik il genelinde kahvelerde, kıraathaneler ve benzeri işletmelerde çay fiyatlarına 2,5 TL zamlandı. 10 TL'ye satılan çay 12,5 TL olarak güncellendi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
