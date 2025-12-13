Haberler

Bilecik'te badminton antrenmanları yoğun tempoda devam ediyor

Bilecik'te badminton antrenmanları yoğun tempoda devam ediyor
Güncelleme:
Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen badminton antrenmanları, sporcuların teknik ve fiziksel gelişimini hedefliyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar, hızlı reaksiyon ve koordinasyon becerilerini geliştirmeye yönelik olarak sürdürülüyor.

Bilecik'te badminton antrenmanları hızlı reaksiyon, raket kontrolü ve koordinasyon odaklı çalışmalarda yoğun tempoda devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen badminton antrenmanlarında sporcular; doğru raket kullanımı, etkili ayak çalışmaları, temel vuruş teknikleri, servis çeşitleri, file önü hakimiyeti ve savunma-atak geçişlerine yönelik kapsamlı bir programla hazırlanıyor. Uzman antrenörler tarafından uygulanan teknik çalışmaların, genç sporcuların gelişimine önemli katkı sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı okul sporları çatısı altında yürütülen antrenmanlar disiplin, süreklilik ve teknik gelişim esas alınarak sürdürülüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Badminton branşında sporcularımızın teknik ve fiziksel gelişimini destekleyen yoğun tempolu antrenmanlarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
