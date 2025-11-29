Haberler

Bilecik'te Ayçiçeği Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi

Güncelleme:
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, çiftçilerin ayçiçeği yetiştiriciliğinde daha bilinçli ve verimli olmaları amacıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda tohum seçimi, ekim teknikleri ve hastalıklarla mücadele gibi konular ele alındı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ayçiçeği yetiştiriciliği bilgilendirme eğitimi verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Yenipazar ilçesinde çiftçilerin daha verimli ve bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla Ayçiçeği Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda, doğru tohum seçimi, ekim teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, verim artırma yöntemleri ve bölgeye uygun ayçiçeği çeşitleri gibi konularda çiftçilere kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Üreticilerimiz için daha güçlü, daha verimli bir üretim sezonu hedefiyle sahadayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
