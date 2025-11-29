Bilecik'te Ayçiçeği Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ayçiçeği yetiştiriciliği bilgilendirme eğitimi verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Yenipazar ilçesinde çiftçilerin daha verimli ve bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla Ayçiçeği Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda, doğru tohum seçimi, ekim teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, verim artırma yöntemleri ve bölgeye uygun ayçiçeği çeşitleri gibi konularda çiftçilere kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Üreticilerimiz için daha güçlü, daha verimli bir üretim sezonu hedefiyle sahadayız" dedi. - BİLECİK