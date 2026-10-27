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Bilecik'te 29 Ekim satranç turnuvası 60 sporcunun katılımıyla tamamlandı

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Bilecik'te 29 Ekim satranç turnuvası 60 sporcunun katılımıyla tamamlandı
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Bilecik Gençlik Merkezinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası 60 sporcunun katılımıyla tamamlandı. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş açık kategorilerinde 5 tur üzerinden oynanan müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Bilecik'te düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilecik Satranç İl Temsilciliği tarafından Bilecik Gençlik Merkezinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Çevre illerden de yoğun talep gören turnuvaya 60 sporcu katılırken müsabakalar 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş 'Açık' kategorilerinde gerçekleştirildi. 5 tur üzerinden oynanan karşılaşmalarda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Turnuva boyunca mücadele, centilmenlik ve yeni arkadaşlıkların kurulması turnuvada dikkatlerden kaçmadı. Organizasyonun, sporcuların deneyim kazanmalarına ve satranç sporunun yaygınlaşmasına katkı sağladığı sporcu velileri tarafından belirtildi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Bilecik Satranç İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, turnuvaya katılan tüm sporculara, antrenörlere, hakemlere, velilere ve organizasyona katkı sağlayan Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederek 2026-2027 dönemi satranç faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Aday hakemler kokartlarını turnuva öncesinde aldı

Başhakemliğini Tamer Kalyoncu'nun yaptığı turnuvada Başhakem Yardımcılığını Özge Yiğittap'ın yaptığı turnuvada 10 hakem görev aldı. Yeni aday hakemler de kokartlarını turnuva öncesinde tecrübeli İl Hakemleri tarafından alarak hakemlik hayatlarına heyecanla başladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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