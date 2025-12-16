Haberler

Bilecik sağlık tesislerine 23 milyon TL'lik tıbbi cihaz yatırımı

Bilecik sağlık tesislerine 23 milyon TL'lik tıbbi cihaz yatırımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik sağlık tesislerine yönelik 2025 yılında 23 milyon TL değerinde tıbbi cihaz alımı yapılacak. İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, yatırımlarla sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve hasta memnuniyetini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bilecik'te 2025 yılı içerisinde sağlık tesislerine 23 milyon TL'lik tıbbi cihaz yatırımı kazandırıldı.

Bilecik genelindeki sağlık tesislerine yönelik tıbbi cihaz yatırımları, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda ele alındı. Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde faaliyet gösteren sağlık tesislerine yönelik tıbbi cihaz yatırımları ele alındı. Toplantıda, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 23 milyon TL tutarında tıbbi cihaz alımının sağlık tesislerine kazandırıldığı ifade edildi. Başta Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt Devlet Hastaneleri ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde planlanan ve temin edilen tıbbi cihazlar toplantıda detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda ayrıca 2026 yılı için hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz taleplerinin karşılanmasına devam edileceği ve bu alandaki yatırımların artarak sürdürüleceği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "2025 yılı içerisinde sağlık tesislerimize kazandırdığımız yaklaşık 23 milyon TL'lik tıbbi cihaz yatırımıyla hem hizmet kapasitemizi hem de hasta memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte de ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti
Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi

Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
title