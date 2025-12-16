Bilecik sağlık tesislerine 23 milyon TL'lik tıbbi cihaz yatırımı

Bilecik'te 2025 yılı içerisinde sağlık tesislerine 23 milyon TL'lik tıbbi cihaz yatırımı kazandırıldı.

Bilecik genelindeki sağlık tesislerine yönelik tıbbi cihaz yatırımları, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda ele alındı. Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde faaliyet gösteren sağlık tesislerine yönelik tıbbi cihaz yatırımları ele alındı. Toplantıda, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 23 milyon TL tutarında tıbbi cihaz alımının sağlık tesislerine kazandırıldığı ifade edildi. Başta Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt Devlet Hastaneleri ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde planlanan ve temin edilen tıbbi cihazlar toplantıda detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda ayrıca 2026 yılı için hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz taleplerinin karşılanmasına devam edileceği ve bu alandaki yatırımların artarak sürdürüleceği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "2025 yılı içerisinde sağlık tesislerimize kazandırdığımız yaklaşık 23 milyon TL'lik tıbbi cihaz yatırımıyla hem hizmet kapasitemizi hem de hasta memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte de ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK