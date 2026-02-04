Haberler

2025 Aile Yılı'nda Bilecik'te 4 bin 773 çocuğa SED desteği

2025 Aile Yılı'nda Bilecik'te 4 bin 773 çocuğa SED desteği

Bilecik genelinde 2025 Aile Yılı çerçevesinde toplamda 36 milyon 530 bin 629 TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldı. Ailelerin ekonomik desteklenmesi ve çocukların sağlıklı bir ortamda büyümeleri hedefleniyor.

Bilecik'te 2025 Aile Yılı'nda 4 bin 773 çocuğa Sosyal Ekonomik Destek (SED) destek sağlandı.

Bilecik genelinde 2025 Aile Yılı çalışmaları çerçevesinde, 4 bin 773 çocuk adına 12 ay boyunca toplam 36 milyon 530 bin 629 TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi gerçekleştirildi. Ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi ve çocukların kendi aile ortamlarında sağlıklı ve güvenli şekilde büyümelerinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın aile ortamında güvenle büyümesi için desteğimizi sürdürüyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" dedi. - BİLECİK

