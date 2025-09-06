Bilecik'te 2025-2026 Eğitim Yılı İçin Hazırlık Toplantısı

Bilecik'te 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde, kapsamlı bir hazırlık toplantısı düzenlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında, hizmet müdürleri ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönemde öğrencilere sunulacak hizmetler masaya yatırıldı. Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi, barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve sosyal-kültürel faaliyetlerin çeşitlendirilmesi konularında değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Hedefimiz; yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin güvenli, konforlu ve sosyal yönden zengin bir ortamda eğitimlerine odaklanmalarını sağlamak. Böylece gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesine katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi. - BİLECİK