Bilecik'te 2024'te 473 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Bilecik'te 2024 yılında 473 bin fidan toprakla buluşarak, kentte nefes oldu.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2024 yılında 473 bin fidan toprakla buluşturulduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, "10 bin 400 hektar genç ormanın bakımı yapıldı. Orman köylüleri ve yürütülen ormancılık faaliyetleri sonucunda 276 milyon 194 bin 530 TL gelir elde etti. 39 aile ve kooperatife toplam, 11 milyon 975 bin 'OR-KÖY' kredi desteği sağlandığındı" denildi. - BİLECİK