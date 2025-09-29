Bilecik'te 2 Bin Kişilik Halime Hatun Kız Yurdu İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yanında 2 bin kişilik Halime Hatun Kız Yurdu inşaatında sona yaklaşıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin hemen yanında yapımı devam eden 2 bin kişilik Halime Hatun Kız Yurdu, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemine yetiştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin'in katılımıyla yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerin güvenli, modern ve konforlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK