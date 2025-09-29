Bilecik'te 2 Bin Kişilik Halime Hatun Kız Yurdu İnşaatında Sona Yaklaşıldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yanında inşa edilen 2 bin kişilik Halime Hatun Kız Yurdu, 2025-2026 eğitim dönemine yetiştirilmek üzere çalışmalar hızla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile yürütülen proje, gençler için modern bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yanında 2 bin kişilik Halime Hatun Kız Yurdu inşaatında sona yaklaşıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin hemen yanında yapımı devam eden 2 bin kişilik Halime Hatun Kız Yurdu, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemine yetiştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin'in katılımıyla yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerin güvenli, modern ve konforlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel