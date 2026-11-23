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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkeze bağlı Gökpınar köyünde çiftçi ve üreticilerin taleplerini dinledi.

Köyde gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin talep, görüş ve önerilerini dinleyen Ayvalık, tarımsal üretime yönelik değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve tarımsal faaliyetlere ilişkin konular ele alındı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizle sahada bir araya gelerek talep ve önerilerini doğrudan dinlemeye önem veriyoruz. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerimizin karşılaştığı sorunların çözümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı