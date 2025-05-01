Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Bahar Spor Turnuvaları Başladı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi koordinesinde düzenlenen Bahar Spor Turnuvaları, voleybol müsabakaları ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bir etkinliğe dönüştü. Turnuva, üniversite içi spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve öğrencilerin kaynaşmasını amaçlıyor.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) koordinesinde düzenlenen Bahar Spor Turnuvaları, voleybol müsabakaları öğrencilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.
Üniversite içi spor kültürünü yaygınlaştırmak ve öğrencilere sosyal ortamda kaynaşma fırsatı sunmak amacıyla düzenlenen turnuva, farklı fakülte ve bölümlerden öğrencilerin oluşturduğu takımlar arasında kıyasıya rekabete sahne oldu. Turnuva müsabakalarını yerinde takip eden Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, sporcularla bir araya gelerek başarılar diledi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel