Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ile Belediye Başkanı Hayri Suer, yurtta kalan öğrencilerle bir dostluk maçında bir araya geldi. Maç sonrası Kaymakam Sözen öğrencilere baklava ve çay ikram etti.

Bilecik'in Gölpazarı İlçesinde dostluk maçı yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ile Belediye Başkanı Hayri Suer, yurtta kalan öğrencilerle beraber halı saha maçında bir araya geldi. Belediye Başkanı Hayri Suer yoğun iş temposuna dostluk maçıyla ara verdiklerini ifade etti. Dostluk maçı sonrası Kaymakam Sözen baklava ve çay ikram ederek öğrencilerle sohbet etti. - BİLECİK