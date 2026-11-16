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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Küplü Köyü'nde üreticilerle buluştu

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Küplü Köyü'nde üreticilerle buluştu
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Küplü Köyü'nde çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi. Buluşmada üreticilerin talep, görüş ve önerileri dinlendi; tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Bilecik'e bağlı Küplü Köyünde üreticilerle tarım buluşması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Küplü Köyü'nde çiftçi ve üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretimin geleceğini masaya yatırdı. Köyde gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin talep, görüş ve önerileri dinlendi. Tarımsal faaliyetler, üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Üreticilerle doğrudan iletişim kurmanın önemine dikkat çeken İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin sahadaki deneyimleri ve görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm bulunması için çiftçilerimizle bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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