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Bilecik Gençlik ve Spor personeli afet ve yangınlara karşı bilinçlendirildi

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Bilecik Gençlik ve Spor personeli afet ve yangınlara karşı bilinçlendirildi
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Bilecik'te gençlik ve spor personeline afet ve yangın eğitimi verildi. Eğitimde personele olası afet ve yangınlarda dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı; Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, hazırlıklı olmanın ve doğru müdahale yöntemlerini bilmenin önemini vurguladı.

Bilecik'te gençlik ve spor personeline afet ve yangın eğitimi verildi.

İl genelinde afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturulması ve doğru davranış biçimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, afet ve yangınlara karşı bilinçli hareket etmenin önemi ele alındı. Personellere olası afet ve yangın durumlarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve doğru müdahale yöntemlerini bilmek büyük önem taşıyor. Personelimizin bu konularda bilinçlenmesine katkı sağlayan eğitim çalışmalarını önemsiyoruz. Eğitime katkı sunan ve katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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